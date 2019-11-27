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Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала «неэффективными и коррумпированными» экс-руководителей Генеральной прокуратуры Украины Виктора Шокина и Юрия Луценко. Об этом она заявила во время выступления в Лондонской школе экономики, сообщает Радио Свобода.

«Мы передали тонны информации о злоупотреблениях тогдашнего руководства «Приватбанка», кого привлекли к ответственности?» - отметила она.

Шокин и Луценко пока не комментировали эти обвинения, хотя ранее оба заявляли о больших успехах в борьбе с преступностью.

Гонтарева подчеркнула, что президенту Украины Владимиру Зеленскому время «продемонстрировать свою независимость» от бывшего владельца «Приватбанка», украинского олигарха Игоря Коломойского.

«Коломойский запугивает не только меня, не только реформаторов, а все население Украины. Международное сообщество должно направить сильный сигнал по поводу того, кто является настоящим дьяволом на украинской территории», - заявила Гонтарева. Во время выступления в Лондоне она несколько раз называла Игоря Коломойского «очень агрессивным» олигархом.

Напомним, в декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен.

Как заявили в НБУ, до национализации Приватбанку нанесли ущерб минимум на 5,5 млрд долларов.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 по иску Коломойского отменил решение о национализации. Кабмин, Нацбанк и «Приватбанк» сразу в мае обжаловали это решение.

15 октября «Приватбанк» одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.

17 октября Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение производства по иску о незаконности договора купли-продажи Приватбанка.
ForUm

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