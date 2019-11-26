Контрразведка Службы безопасности Украины установила, что бывший военнослужащий, полковник запаса Вооруженных сил Украины, во время поездки к родным, которые живут на временно аннексированной территории АР Крым, попал в поле зрения представителей ФСБ РФ, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что во время собеседования российские спецслужбисты применяли к украинцу психологическое давление, шантаж и высказывали угрозы в адрес его родственников. Они заставили мужчину дать согласие на конфиденциальное сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора.

По замыслу кураторов, бывший военнослужащий, имея навыки военного дела, должен был собирать сведения военного характера в отношении обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных на территории запорожского региона. Согласно отработанными инструкциями, «агент» должен был передавать собранные разведданные во время последующих визитов на Крымский полуостров.

Вернувшись домой, мужчина осознал противоправность и негативные последствия такого сотрудничества и обратился в Службу безопасности Украины, где подробно рассказал об обстоятельствах вербовки и отработки разведывательных задач.

Учитывая, что мужчина добровольно сообщил правоохранительным органам Украины о намерении привлечь его к конфиденциальному сотрудничеству со спецслужбами РФ и не выполнил ни одного задания иностранной спецслужбы, суд освободил его от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Служба безопасности в очередной раз напоминает гражданам, что спецслужбы страны-агрессора не оставят попыток прибегать к грязным провокациям в отношении наших соотечественников, выезжающих в РФ или на временно оккупированные территории, и отмечает, что в соответствии с ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.