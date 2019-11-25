Одесский филиал государственного предприятия Администрация морских торговых портов Украины начнет снимать танкер Delfi с мели примерно через неделю, если судовладелец не сделает это сам. Об этом Радио Свобода сообщил капитан Одесского морского порта Кирилл Цюпко. На начало работ у судовладельца есть неделя, а на сами работы – две недели.

«По кодексу торгового мореплавания Украины есть процедура. Мы должны выдвинуть условие судовладельцу и если он не появится, администрация порта должна начать удаление судна оттуда в том или ином виде. Мы должны придерживаться юридической процедуры, чтобы потом не появился судовладелец и не подал на нас в суд. Если он в течение недели не появится, мы будем работать по кодексу», - сообщил капитан порта.

Защитные сооружения от нефтепродуктов, боны, должны установить вокруг судна уже 25 ноября, если позволят погодные условия. На самом пляже их установили после аварии и они впитали в себя остатки горючего, которые вытекли из танкера. Использовать специальный диспенсер для абсорбции нефтепродуктов было невозможно – специализированное судно не смогло бы подойти к пятнам, отметил Цюпко.

Требование судовладельцу АМПУ будет подавать вместе с Министерством иностранных дел. Вскоре документ будет выслан на официальный адрес судовладельца Frio Fondo LP, который зарегистрирован в Бирмингеме, Соединенное королевство. «Ни электронного адреса, ни телефона этой компании в реестрах, к сожалению, нет», - отметил Цюпко.

Как сообщал ForUm, утром 22 ноября в результате сложных погодных условий и шторма у берега Одессы получил повреждения и начал тонуть иностранный грузовой танкер, предназначенный для дозаправки топливом судов, стоящих на рейде. На момент происшествия на борту находились трое членов экипажа. Во время спасательной операции они были эвакуированы и госпитализированы в медицинские учреждения.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Следствие по факту нарушения правил безопасности эксплуатации водного транспорта продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.