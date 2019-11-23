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Международный аэропорт «Львов» возобновил работу после инцидента с самолетом авиакомпании МАУ. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Как сообщается, самолет, который из-за погодных условий выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, был успешно эвакуирован. В результате инцидента самолет не получил повреждений.

Международный аэропорт «Львов» возобновил работу в 11:20 и работает в штатном режиме.

Напомним, в международном аэропорту «Львов» утром 23 ноября самолет авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс в Киев, из-за неблагоприятных погодных условий выкатился за пределы взлетной полосы. Пассажиры самолета были эвакуированы, а аэропорт "Львов" приостановил работу. Никто из пассажиров самолета не пострадал.
ForUm

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