Пятый президент Украины Петр Порошенко посоветовал участникам саммита в «нормандской формате» не пересекать две красные линии, сообщает НВ.

По словам Порошенко, есть две красные линии, которые недопустимо пересекать.

Первая красная линия заключается в том, что компонент безопасности должен предшествовать политическому компоненту.

«И не могут проводиться на украинской земле выборы под дулами автоматов. Это лишь легитимизирует оккупантов и выводит Россию, чего она, собственно, и стремится, из зоны действия санкций, которые являются очень эффективными», — заявил Порошенко.

Вторая красная линия, по мнению Порошенко: не идти ни на какие компромиссы, которые ограничивают движение Украины в ЕС и НАТО.

«Потому что это как раз в интересах Путина — остановить движение Украины в НАТО и ЕС. Есть только один безопасный инструмент — это членство Украины в НАТО. Один демократический и экономический инструмент — полномасштабное членство в ЕС. Других альтернатив у Украины нет. И мы имели достаточно аргументов для того, чтобы в этом убедиться», — утверждает Порошенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в «нормандском формате» 9 декабря хотел бы говорить о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе.