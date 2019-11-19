Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель считает неприемлемым подписание годового контракта с Россией относительно транзита газа через Украину при условии отказа от арбитражей. Такое мнение он высказал в эфире «Свободы слова» на ICTV.

«Давайте откровенно. Предложение от России является неприемлемым для Украины, учитывая то, что нужно отказаться от арбитражей и подписать договор пользования украинской ГТС лишь на один год», - заявил Оржель.

При этом он надеется найти возможность конструктивного диалога с российской стороной.

Действие контрактов на транзит и поставку газа, заключенных Россией и Украиной в 2009 году, заканчивается в конце 2019 года.

18 ноября Газпром заявил, что направил в адрес Нафтогаза официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год, с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.