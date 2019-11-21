Лидер фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявляет, что Романа Иванисова, вокруг которого разгорелся скандал с якобы судимостью за изнасилование, вернут во фракцию, если он докажет, что не причастен к преступлению.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передает Украинская правда.

«Мы решили с ним, что он сам по собственной инициативе выходит из фракции и партии. Мы это поддерживаем. Если он опровергнет, и вся страна увидит, что это был фейк, то мы его заберем обратно. Если это подтвердится, то пусть идет по своим делам, куда захочет.

Господин Иванисов – я его вчера набирал, потому что он на округе сейчас, и говорю: «Есть такая информация. Если это будет правдой, то нет у тебя права быть во фракции или в партии». Он сказал: «Я это понимаю». Я говорю: «Это надо или подтвердить, или опровергнут». Он сказал: «Мне надо время».

На него идет атака сейчас – об этом он не раз сообщал, – потому что он занимается антикоррупционными делами по янтарю и говорит, что идет заказ на него.

Он опровергал мне. Громко опровергал. Говорит, что не было у него вообще судимости».

Арахамия также сообщил, что представитель Иванисова поедет в Мариупольскую колонию, где нардеп якобы отбывал наказание, чтобы там на видео записать все журналы об отбывании наказания и показать, что там нет никаких записей об Иванисове.

Кроме того, 21 ноября секретариат фракции направит официальные запросы в ГПУ, МВД и СБУ с просьбой проверить и предоставить всестороннюю и полную информацию по этому поводу.

Сейчас, по словам Арахамии, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть ни слова Иванисова, ни заявления тех, кто его обвиняет.

Глава «Слуги народа» рассказал, что проверял профиль Иванисова, когда его избирали в ряды народных депутатов, потому что тогда по всем кандидатам делали так называемые справки от всех правоохранительных органов. И тогда у Иванисова была справка о несудимости.

Вместе с тем Арахамия отметил, что если судимость была погашена, то МВД выдаст справку о несудимости.

По словам Арахамии, поскольку это дело 1996 года, то его нет в электронных реестрах, поэтому проверка займет больше времени.

Напомним, 20 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что народный депутат «Слуги народа» Руслан Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании.

Позже в ГПУ заявили, что информация еще непроверенна.

Наредп приостановил членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации.