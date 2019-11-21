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На железнодорожном вокзале Николаева открыли зал ожидания для военнослужащих, сообщили ForUm’у  в пресс-службе Укрзализныци.

«Зал ожидания расположен в здании вокзала станции Николаев, вход - со стороны первой пассажирской платформы. Работает круглосуточно», - отмечается в сообщении.

Переоборудование помещений выполнено собственными силами Укрзализныци. Для комфорта посетителей здесь есть комната для приема пищи, санузлы, душ, места для сидения, телевизоры, холодильники, розетки для зарядки мобильных устройств, доступ к интернету. Кроме того, военные могут воспользоваться стиральной машиной, гладильной доской с утюгом, сушилкой для белья, кофеваркой и чайником.

Напомним, первый такой зал ожидания для военнослужащих открылся 1 октября 2019 на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Аналогичные залы уже работают во Львове, Одессе, Днипре и Харькове.

Все они переоборудованы из бывших депутатских залов.

Все залы предназначены для кратковременного пребывания военнослужащих (участников ООС) при наличии удостоверения, удостоверяющего личность, и проездного документа на поезд (кроме пригородного сообщения).

 
ForUm

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