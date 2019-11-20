Президент России Владимир Путин считает неприемлемым пересмотр Украиной Минских соглашений и закона об особом статусе ОРДЛО, сообщает УНИАН.

«Каковы перспективы развития наших межгосударственных отношений в значительной части будет зависеть от украинской стороны. Мы видим, что там постоянно поднимаются вопросы, которые мы, с точки зрения урегулирования на Донбассе, мы считаем неприемлемыми и контрпродуктивными», - отметил Путин.

В частности, добавил он, в Украине звучат заявления о необходимости пересмотреть Минские соглашения и принять новый закон о так называемом особом статусе ОРДЛО. Путин подчеркнул, что закон должен быть согласован с боевиками.

Напомним, в конце года истекает действие закон Украины об особом статусе Донбасса, принятого в октябре 2014 года сроком на 3 года и дважды продлевавшегося на год.

1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую «формулу Штайнмайера»: после выборов на оккупированных территориях вступит в силу новый закон о статусе Донбасса.

3 октября Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято что-то, что не согласуют с «ЛНР» и «ДНР», тогда мирные переговоры зайдут в тупик.