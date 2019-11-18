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«Нормандская четверка» не понимает, как Украина будет согласовывать с «ДНР» и «ЛНР» новый закон об особом статусе Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с «ДНР» и «ЛНР», а до сих пор Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов», - сказал он.

По словам Пескова, «нормандская четверка» рассчитывает на то, что украинская сторона «понимает, как они будут дальше себя вести и что будут делать с этим законом».

Ранее спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в интервью журналу «Фокус» сказал, что Верховная Рада начнет работу над новым законопроектом об особом статусе Донбасса после того, как состоится саммит в «нормандском формате» (Германия, Франция, Украина, Россия).

В октябре 2014 года Петр Порошенко, который на тот момент возглавлял Украину, подписал закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», в соответствии с которым там на три года устанавливался особый статус.  Срок действия закона, который неоднократно продлевался украинскими властями, истекает 31 декабря 2019 года.
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