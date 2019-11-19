Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отменил запланированную на вторник, 19 ноября, поездку на Донбасс из-за погодных условий. Маас сразу полетит в Киев, где обсудит с украинским коллегой Вадимом Пристайко и президентом Украины Владимиром Зеленским саммит «нормандской четверки», сообщает DW.

Согласно предыдущим планам, вечером 18 ноября министр должен был прилететь в Харьков, а утром 19 ноября вертолетом прибыть в район линии разграничения на Донбассе. Из-за сильного тумана 18 ноября в аэропорту Харькова отменили или задержали много рейсов.

В немецком МИД сообщили, что Маас должен вылететь сразу в Киев 19 ноября. У него запланированы встречи с Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и Пристайко.

Глава МИД Германии планирует обсудить дальнейшие шаги, которые можно было бы воплотить во время саммита «нормандской четверки», запланированного на 9 декабря в Париже. В нем примут участие лидеры Украины, России, Германии и Франции. Ранее в понедельник Кремль подтвердил участие Путина в саммите.

Лидеры четырех стран впервые встретились для переговоров по ситуации на Донбассе в 2014 году. Последний раз саммит «нормандской четверки» состоялся осенью 2016 года в Берлине.