Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что написание законопроекта об особом статусе Донбасса будет происходить после «нормандской встречи».

Об этом он сообщил во время брифинга, отвечая на вопрос, на каком сейчас этапе разработка так называемого законопроекта об особом статусе Донбасса, и о заявлении министра иностранных дел Вадима Пристайко о том, что депутаты вроде бы не спешат разрабатывать соответствующий документ, передает УНИАН.

Разумков выразил надежду, что «нормандская встреча» состоится уже скоро. «Я, к сожалению, не видел прямую речь господина министра, но я не совсем понимаю такую формулировку. Потому что и президент об этом говорил, и я надеюсь, что Министерство иностранных дел разделяет позицию президента, так же, как и Верховная Рада, что написание этого законопроекта будет происходить после «нормандской встречи», - подчеркнул Разумков.

Он выразил надежду, что встреча в «нормандском формате» сможет дать ответы на многие вопросы, которые сейчас есть в обществе. Спикер также подчеркнул, что этот законопроект должен создаваться совместно парламентом, Офисом президента и обществом.

«Поэтому сегодня упрекать народных депутатов, что что-то не сделано, - я думаю, мягко говоря, не соответствует тем реалиям, в которых сегодня находится государство», - подытожил председатель парламента.

Напомним, встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря.