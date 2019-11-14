Временный поверенный в делах США в Украине посол Уильям Тейлор заявил, что президента Дональда Трампа больше волновало расследование против Байдена в Украине, чем вопрос поддержки Киева.

Во время слушаний 13 ноября в Палате представителей посол Тейлор рассказал о телефонном разговоре Трампа с послом США при ЕС Сондлендом, который в то время посетил Киев, сообщает Укринформ.

«Когда мы с послом Волкером находились на фронте (на востоке Украины. - Ред.), представитель моего персонала сопровождал посла Сондленда на встрече с высшим украинским чиновником в Киеве», - сказал Тейлор.

Он уточнил, что это произошло 26 июля, на следующий день после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского.

По словам Тейлора, Сондленд позвонил президенту США из ресторана. Тейлор отметил, что представитель его персонала, которого американские СМИ идентифицировали как Дэвида Холмса, потом пересказал ему содержание разговора, во время которого речь шла о расследовании, на котором настаивал Трамп.

«Сондленд сказал президенту Трампу, что украинцы готовы продвигаться дальше», - передал Тейлор слова своего помощника во время слушаний в Палате представителей.

По словам американского дипломата, его помощник задал Сондленду вопрос о содержании разговора с президентом, на что тот ответил, что «Трамп больше занимается расследованием против Байдена», которое продвигал адвокат президента Рудольф Джулиани, чем вопросом поддержки Украины.

Как сообщал ForUm, после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

31 октября Палата представителей Конгресса США большинством голосов проголосовала за определение процедуры импичмента 45 президента страны Дональда Трампа.