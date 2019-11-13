Судебное заседание по делу бывшего главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, обвиняемого в госизмене, сепаратизме и создании террористической организации, перенесли и в дальнейшем будут проводить в режиме видеосвязи.

Об этом шла речь сегодня на судебном заседании в Старобельском районном суде Луганской области, сообщает Укринформ.

«На электронный адрес суда 12 ноября 2019 года от Ефремова Александра Сергеевича поступило заявление об отложении рассмотрения дела, поскольку вместе со своими защитниками он участвует в ранее назначенном судебном заседании в Печерском районном суде Киева», - отметил в начале заседания судья.

Кроме того, в заявлении говорилось о том, что медики рекомендовали Ефремову воздерживаться от длительных поездок, психической и физической нагрузки до полного медобследования, а на 15 ноября ему назначено «медицинское событие». Учитывая это, а также необходимость стационарного лечения, обвиняемый попросил продолжить рассмотрение его дела в режиме видеоконференции в одном из судов Киева.

Ходатайства поступили также от двух адвокатов Ефремова. В этих документах указано, что 22 июля Киевский апелляционный суд изменил Ефремову меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением средства личного контроля. 18 сентября Старобельским районным судом мера пресечения изменена на личное обязательство с возложением обязанности, в том числе, не отлучаться из Киева, кроме как для участия в суде, без разрешения суда. Поскольку Ефремов с 9 сентября проходит обследование и стационарное лечение в Киеве, адвокаты присоединились к просьбе предоставить ему возможность участвовать в судебных заседаниях дистанционно.

«Коллегия, посовещавшись на месте, принимает решение: сегодня – отложить рассмотрение дела. 15 ноября в 10:00 провести судебное заседание в режиме видеосвязи», - заявил судья.

Когда и в каком из судов Киева будет проходить трансляция, будет определено позже.

Напомним, Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова 16 января 2017 года.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Бывшего лидера фракции Партии регионов задержали 30 июля 2016 в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.