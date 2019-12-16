Печерский районный суд Киева закрыл уголовное производство по обвинению экс-нардепов фракции Партия регионов Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна в организации принятия диктаторских законов 16 января 2014 года.

Соответствующее постановление суда от 8 ноября было обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает Интерфакс-Украина.

Судья Вита Бортницкая при принятии решения сослалась на закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины» от 13 мая 2014 года, который частично декриминализовал преступления, в которых обвинялись Ефремов, Гордиенко и Стоян.

Как сообщалось, 21 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту принятия «диктаторских законов» в начале 2014 года в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко. Экс-нардепы подозреваются в совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

30 ноября 2015 года Печерский районный суд г. Киева вернул прокуратуре обвинительный акт в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко по делу о голосовании за «диктаторские законы» 16 января 2014 года. Соответствующее решение приняла коллегия из трех судей, мотивировав тем, что обвинительный акт не соответствует требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины.

Название «диктаторских законов» получил пакет документов, которые Верховная Рада приняла 16 января 2014 года без обсуждения. Большинство законопроектов принималось без официального голосования, путем поднятия рук. Тексты некоторых законов стали доступны только после того, как депутаты за них проголосовали.

Во фракции Партии регионов указали на то, что оппозиция препятствовала нормальному голосованию, в частности депутаты оппозиционных фракций забирали карточки для голосования у коллег по парламенту. Оппозиция заявила, что законы приняты с нарушениями Регламента Верховной Рады, а их суть охарактеризовала как «государственный переворот».

Среди принятых парламентом законов – так называемый закон Олейника–Колесниченко, которым, в частности, определен порядок регистрации и функционирования общественных организаций – «иностранных агентов»; введена уголовная ответственность за клевету и экстремистскую деятельность, а также за вмешательство в работу информационных ресурсов органов госвласти; ужесточена уголовная ответственность за массовые беспорядки, блокирование и захват зданий и др.

Принятие этих законов вызвало негативную реакцию протестующих на Майдане активистов, западных политиков и официальных лиц, а также международных правозащитных организаций.