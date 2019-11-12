Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний, комментируя заявление Владимира Зеленского о необходимости открытия рынка земли, отметил, что цинизм президента не знает границ.

«Президент, который должен быть гарантом Конституции, собирается ее грубо нарушить, по сути утверждая, что и украинцы, и парламентарии, и Конституционный суд все эти годы неправильно трактовали статью 13 Конституции Украины, которая гласит, что земля является объектом права собственности украинского народа», – подчеркнул на брифинге Юрий Загородний.

Народный депутат привел данные ООН, согласно которым в Украине сосредоточено 44% мировых черноземов. По оценкам Организации, сегодня Украина способна прокормить 550 млн жителей мира.

«И эту землю, которая является достоянием всей нашей страны, всего нашего народа, хотят просто ‒ одним желанием, одним росчерком пера ‒ продать. Вы знаете, вчера президент Украины Владимир Зеленский просто поразил своим цинизмом», – заявил Юрий Загородний.

Он также обратил внимание на данные социологических исследований, которые показывают, что 73% граждан Украины выступают против открытия рынка земли, 74% – за то, чтобы вопрос о продаже решался на всеукраинском референдуме, а 81% украинцев выступают против того, чтобы продавать землю иностранцам.

«Но, наверное, президент Украины не хочет слышать свой народ, а больше прислушивается к своим советникам, которые сегодня представляют интересы Сороса, МВФ, транснациональных корпораций или крупных финансово-промышленных групп», – предположил Юрий Загородний.

Депутаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» настаивают: вопрос о продаже украинской земли должен решаться только с согласия украинцев.

«Вопрос украинских черноземов должен решаться не на Печерских холмах, улице Банковой или Грушевского, а на всеукраинском референдуме. И тем более вопрос украинской земли не должен решаться на берегах реки Потомак в Вашингтоне. Поэтому наша позиция однозначна: только референдум, другой позиции нет. Как народ решит, так и должно быть», – заявил Юрий Загородний.

Он также предостерег власть от роковой ошибки, которая может быть допущена при решении этого вопроса.

«Мы обращаемся к президенту Украины, Верховной Раде, ко всем народным депутатам: прекратите аферу с продажей земли! Потому что это преступление, преступление перед украинским народом, а за преступление обязательно придется отвечать», – подчеркнул Загородний.