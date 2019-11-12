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Украинская делегация может вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы уже в январе 2020 года. Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его мнению, отказ украинской стороны ехать на сессию в октябре был адекватным ответом на возвращение российской делегации в ПАСЕ. При этом уже в январе Украине следует вернуться к работе в этом органе.

«Объясняю очень просто. В январе произойдет перезагрузка Ассамблеи, сменится глава, люди, которые ногами, руками, ушами и глазами возвращали Россию в ПАСЕ, потеряют свои должности. Появится шанс на обновление», - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что россиян в ПАСЕ вернули потому, что посчитали украинскую позицию недостаточно твердой.

«Когда отозвали посла в знак протеста против произошедшего, - они дрогнули. Потому что впервые в истории организации государство-член отозвало своего посла. Потом, когда мы отозвали приглашение наблюдать за выборами, они тоже дрогнули, потому что не думали, что мы на это пойдем», - сказал Кулеба.

Кроме того, он обвинил главу ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в манипуляции правилами Ассамблеи, когда она лишала прав прежнюю делегацию Украины.

«Я считаю, что январь - это возможность вернуться в Ассамблею, показать, что мы способны на жесткие решения, если наши интересы жестко игнорируются. Бросать Ассамблею раз и навсегда - это неправильно категорически. Бьют тебя - бей в ответ. Но уходить с ринга - это неправильно», - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, новая делегация Украины в ПАСЕ была сформирована в Верховной Раде 17 сентября, и сразу было объявлено, что она не будет участвовать в осенней сессии.
ForUm

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