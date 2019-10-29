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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил уверенность, что Украина «дожмет» проведение нормандского саммита в ноябре «в том формате, как мы хотим».

Об этом он сказал журналистам перед инвестфорумом в Мариуполе, передает Liga.net.

«Если власть не добьется успеха по войне России против Украины на минской площадке, нужно будет возвращаться к идее миротворческой миссии ООН, - сказал Пристайко. - То есть, нужна (будет) третья сила, которая сможет помочь нам навести мир.

На вопрос, готов ли президент Владимир Зеленский к встрече с лидером страны-оккупанта Владимиром Путиным, глава МИД сказал: «Я думаю, что да. Он говорил по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, чего и как можно достичь».

Нормандская встреча, говорит глава МИД, переносилась несколько раз «по техническим причинам».
ForUm

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