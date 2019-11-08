Апелляционный суд оставил в силе решение Херсонского окружного административного суда относительно противоправности переименования улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«6 ноября Пятый апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Херсонского городского совета и Херсонского городского головы Владимира Николаенко и оставил без изменений решение Херсонского окружного административного суда от 10 мая 2019 по делу № 540/427/19 о признании противоправными и отмене некоторых пунктов решения Херсонского городского совета № 1840 от 22.02.2019 года «О предоставлении зоне зеленых насаждений статуса сквера и его наименования и переименования улицы Лютеранской в ​​улицу Екатерины Гандзюк», - говорится в сообщении.

Судом объявлена вступительная и резолютивная части постановления, которое вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном суде в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения.

Напомним, рассмотрение указанного дела вызвало общественный резонанс среди общественности и средств массовой информации.

22 февраля депутаты Херсонского горсовета переименовали в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк улицу Лютеранскую, на которой расположено областное управление полиции.

Из-за этого 1 марта в Херсоне сорвали продолжение сессии городского совета, а мэра облили водой.