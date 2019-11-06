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Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский намерен инициировать введение уголовной ответственности за манипуляцию информацией.

Об этом он сообщил на парламентских слушаниях о безопасности журналистов, передают Українські Новини.

«Я могу сказать о том, что ответственность журналиста за неправдивую или манипулятивную информацию также должна быть усилена», - сказал министр.

Бородянский отметил, что будет инициировать регистрацию законопроекта о соответствующих изменениях в административный и уголовный кодекс.

«О понятиях и критериях о манипуляции общественным мнением, манипуляции общественным сознанием и введение как административной, так и уголовной ответственности за манипулирование, заказ такого манипулирования, за осуществление такого манипулирования», - заявил чиновник.

Министр добавил, что грань между свободой слова и манипуляцией тонка, а государство должно найти баланс между свободой слова и защитой от манипуляций.
ForUm

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