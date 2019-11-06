Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что бывшему начальнику Управления специальных расследований ГПУ Сергею Горбатюку выгоден конфликт. Об этом он сказал в интервью LB.ua.



«Если Сергей Викторович не захотел работать дальше в силу определенных своих мотивов, которые он скрывает от нас, от вас... Я лично сидел с Горбатюком и его коллегами за этим столом, объяснял в течение нескольких часов, что такое аттестация, как и почему она происходит. То же делал Чумак несколько дней. А Горбатюк послушал и сделал по-своему. Как будто заранее был уверен, что именно так и поступит», – отметил он.

«Почему так поступил? Очевидно, что Горбатюку выгоден конфликт. Горбатюк и конфликт – это синонимы. Мы не можем поставить знак равенства между Горбатюком и эффективностью, результатом работы, но «Горбатюк» равно «конфликт». Постоянное создание себе образа жертвы дает возможность защищаться от всех», – сказал Рябошапка.

Генпрокурор отметил, что его утверждение основывается на статистике работы Управления специальных расследований ГПУ, которое возглавлял Горбатюк. «Из 14,5 тысяч томов дел, наработанных за 5,5 лет, 8 тысяч касаются событий на Майдане. А остальные – непонятно чего. Там – неизвестно что. То есть половину своего рабочего времени они занимались не тем, чем должны были», – добавил Рябошапка.

Напомним, 23 октября Сергей Горбатюк был уволен с должности начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры.

Горбатюк отказался писать заявление на прохождение переаттестации по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, он не соответствует действующему законодательству.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка ликвидировал управление Горбатюка и создал департамент ГПУ по делам Майдана.