Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил о планах правительства сократить штат районных государственных администраций (РГА) на 18 449 штатных единиц, сообщает Украинформ.

«Мы сокращаем штат районных государственных администраций (РГА) на 18 449 позиций. Пока в наших государственных органах нормально не работают каналы внутренней коммуникации, я хотел бы в этом посте обратиться к тем государственным служащим, которых коснется такая оптимизация. Решение о сокращении было непростым, но необходимым. Мы должны существенно повысить эффективность работы государственных органов», - отметил Дубилет.

По его словам, в течение последнего месяца в Кабмине проанализировали все функции РГА и насчитали их 111 по 11 направлениям. По словам чиновника, количество функций будет сокращаться.

При этом Дубилет заверил, что госслужащих, которые попадут под сокращение, не бросят на произвол судьбы.

По его словам, люди за 2 месяца до этого получат предупреждения. Им выплатят все компенсационные расходы, в том числе за неиспользованные ежегодные отпуска. Вместе со Службой занятости правительство работает над тем, чтобы найти каждому госслужащему новую работу, даже до момента увольнения.

«Каждого будет сопровождать карьерный советник, который составит индивидуальный план трудоустройства. Поиск работы, проведение профессионального обучения, а также подготовка человека к началу собственного бизнеса будут проводиться с привлечением широкого круга организаций - бизнеса, ОТГ, профильных ассоциаций и т. п. Для этого все сотрудники будут приглашены пройти профилирование», - написал министр.

Он также отметил, что в этот процесс вовлечены профсоюзы. Через сеть своих региональных представительств они будут работать с каждым госслужащим индивидуально.

«Вместе с Министерством цифровой трансформации и Министерством экономики мы хотим уже в январе запустить курс по ІТ-грамотности. Эти базовые курсы позволят госслужащим бесплатно получить цифровые навыки и стать более конкурентными на рынке труда», - добавил Дубилет.

Решение о сокращении было принято, поскольку правительство увидело, что в РГА часть функций дублируются с объединенными территориальными громадами (ОТГ), созданными в рамках децентрализации. Часть функций оказались устаревшими, поэтому они будут ликвидированы.

Также часть функций, которые можно перенести на более высокий уровень (ОГА, территориальные органы центральных органов власти или даже Киев), часть функций будут объединяться.

«Повторюсь, это болезненное, но необходимое решение. Я считаю, что правительство должно было проводить эти сокращения более плавно последние 2 года (в ходе децентрализации). Однако, к сожалению, этого не делалось - возможно, из-за выборов», - добавил Дубилет.

Он надеется на то, что все высвобожденные работники смогут найти свое новое место в экономике страны.