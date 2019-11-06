Посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд предоставил Конгрессу новые показания о требовании президента США Дональда Трампа к Украине относительно предоставления «услуги за услугу».

Как сообщает издание The New York Times, свидетельства Сондленда, которые были обнародованы сегодня, размещаются на четырех страницах, передает УНИАН.

«Ключевой свидетель в расследовании в рамках процедуры импичмента на этой неделе представил Конгрессу существенно новые показания, которые свидетельствуют, что он сказал украинскому высшему должностному лицу, что страна, вероятно, не получит американскую военную помощь, если она публично не обязуется провести расследования, которых хочет президент Трамп», - сообщает издание.

Также сказано, что Сондленд подтвердил свою причастность к сообщению Украине о «предоставлении одной услуги за другую» (услуга за услугу), чего ранее он не признавал. В частности, посол США в ЕС рассказал о своей персональной роли в предупреждении украинской власти, что она должна согласиться на запросы о проведении расследований, которые требовал личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Как отмечает издание, Сондленд сказал, что в начале сентября он был убежден, что военная помощь и встреча в Белом доме были обусловлены для Украины с проведением расследований.

В новых показаниях Сондленд рассказал, как он обсуждал взаимосвязь этих вопросов с помощником президента Украины Андреем Ермаком параллельно во время встречи вице-президента США Майка Пенса с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 1 сентября в Варшаве. Также, по словам Сондленда, Зеленский обсуждал с Пенсом приостановление предоставления военной помощи. «Я сказал, что возобновление помощи США, вероятно, не произойдет до тех пор, пока Украина не представит публичного заявления о борьбе с коррупцией, о чем мы обсуждали в течение многих недель», - заявил Сондленд.

В новых показах Сондленд сказал, что, по его мнению, задержание помощи Украине (одобренный Конгрессом пакет в размере 391 миллиона долларов на помощь в сфере безопасности) было опрометчивым шагом, хотя он не знал «когда, почему и кем помощь была приостановлена».

Однако, по его словам, он пришел к выводу, что помощь была связана с расследованиями. «Я предполагал, что приостановление помощи стало связанным с предложенным заявлением о борьбе с коррупцией», - сказал посол США в ЕС.

Как отмечает издание, Трамп отрицал, что было требование «услуга за услугу», связанное с помощью и готовностью Украины начать расследование в отношении вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена и других демократов.

Как сообщал ForUm, после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

31 октября Палата представителей Конгресса США большинством голосов проголосовала за определение процедуры импичмента 45 президента страны Дональда Трампа.