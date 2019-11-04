Для того, чтобы расследование дел Майдана не было остановлено, Верховная Рада в ближайшее время должна принять изменения в закон Украины «О Государственном бюро расследований», которыми увеличить количество сотрудников ГБР и ввести упрощенную конкурсную процедуру для следователей ГПУ, которые расследуют эти производства.

Об этом говорится в колонке директора Государственного бюро расследований Романа Трубы для «Украинской правды», сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Он напомнил, что с 20 ноября ГПУ передает все незавершенные производства другим правоохранительным органам и в дальнейшем будет выполнять лишь функцию процессуального руководства. Расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах, будет заниматься ГБР.

При этом Труба отметил, что в ГБР «катастрофически не хватает следователей», а исследование всех материалов с самого начала на время остановит расследование: «5000 томов материалов будут переданы новым следователем. 5 лет расследования, которые нужно отмотать назад и исследовать с самого начала».

«Закон Украины «О Государственном бюро расследований» ограничивает количество сотрудников, которые могут работать в ГБР - 1500 человек по всей Украине вместе со следователями, оперативниками и государственными служащими. Где могли, мы максимально сократили должности государственной службы, чтобы усилить следственные и оперативные подразделения. Но даже при этом нагрузка на одного следователя - более 100 производств», - написал Труба.

Для того, чтобы расследование не было остановлено, нужно срочно вносить изменения в законодательство, которыми отменяется предельная численность сотрудников ГБР, а также вводится упрощенная конкурсная процедура (только собеседование) для следователей ГПУ, которые расследуют дела Майдана.

Труба напомнил, что с 1 ноября заработала инвентаризационная комиссия, которая в течение трех месяцев будет заниматься передачей производств. «Но для того, чтобы они не стали чемоданом без ручки, нужно срочно менять закон», - добавил он.

Напомним, согласно действующему законодательству, 20 ноября 2019 органы прокуратуры прекращают досудебное расследование в существующих уголовных производствах и передают их в соответствующие органы досудебного расследования. Органы прокуратуры будут осуществлять процессуальное руководство в уголовном производстве.

21 октября 2019 в Генеральной прокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах.

В центральном аппарате Государственного бюро расследований будет создано отдельное подразделение, которое будет работать над расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 гг.