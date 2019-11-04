Кабинет Министров принял проект бюджета-2020 ко второму чтению. Соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании 3 ноября, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Мы приняли проект бюджета-2020 ко второму чтению, обработав выводы Верховной Рады. Учитывая решение СНБО и комиссии по распределению средств на инвестпроекты, бюджет принят с доработкой. Мы завершим и как можно быстрее передадим документ в Верховную Раду. Для нас важен широкий диалог с нашими коллегами в парламенте и президентом, поэтому с завтрашнего дня мы будем обсуждать проект бюджета. И, конечно, после подачи мы представим людям главный финансовый документ страны», - отметила министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета.