Председатель комитета ВР по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич считает, что никакой угрозы, связанной с уголовной ответственностью, в связи со скандалом, который имел место в отношении Богдана Яременко, для журналистов не может быть.

Об этом он заявил с трибуны парламента, сообщает Укринформ.

«Я бы хотел сейчас стать на защиту наших журналистов после вчерашних фактически угроз, прозвучавших от нашего коллеги Яременко, который требовал ответственности от трех до семи лет для наших журналистов за обнародование его переписки. Есть решение Конституционного Суда от 2012 года, где четко определено, что те граждане Украины, которые являются представителями власти, они не попадают под норму Конституции и статью 163 Уголовного кодекса, которая защищает их права на личную переписку. Наш коллега Яременко является публичным лицом, он - носитель власти и переписывался с «публичными» людьми. Хочу успокоить коллег журналистов: никакой угрозы для вас нет», - сказал Шуфрич.

Напомним, 29 октября Яременко во время работы в сессионном зале парламента переписывался в онлайн-сети знакомств.

Позже он написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов, но впоследствии удалил этот пост и написал слова извинения.

Яременко в Верховной Раде напомнил журналистам, опубликовавшим его личную переписку с проститутками, об уголовной ответственности.