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Россия и Украина обсуждают возможность нового обмена заключенными, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Работа идет. Непублично, но работа идет. Мы рассчитываем, что она принесет какие-то результаты», - сказал он журналистам, передает Интерфакс.

Он отметил, что в настоящий момент на повестке дня находятся другие вопросы, в первую очередь «нормандского саммита».

Замглавы МИД РФ отметил, что Трехсторонняя контактная группа в Минске ведет обсуждение обмена задержанными между сторонами конфликта на Донбассе.

«То, что произошло у нас с Украиной, касалось, как вы знаете, украинских граждан на территории России и российских на территории Украины. То, что обсуждается в контактной группе, и что возможно получит развитие, это обмен задержанными между Украиной и «самопровозглашенными республиками» Донбасса. Это два немного разных процесса, но и по тому, и по другому треку работа идет», - сказал Руденко.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, когда может состояться новый обмен заключенными между Россией и Украиной, он отметил, что «дат никаких нет, но работа идет».

Ранее спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил о подготовке большого обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

 
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