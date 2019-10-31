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Боевики ИГИЛ подтвердили смерть Абу Бакра аль-Багдади и заявили об избрании нового главаря. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на AFP. 

Приемником Багдади стал Абу Ибрагим аль-Хахими аль-Кураши. Отмечается, что боевики сообщили об избрании нового главы в аудиообращении через пропагандистское агентство AMAQ.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп подтвердил, что лидер террористической организации ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади был убит в ходе спецоперации, которую американские военные провели на северо-востоке Сирии.

О ликвидации аль-Багдади накануне сообщил ряд американских СМИ. Было известно, что Багдади, чтобы избежать задержания в ходе американской операции «Дельта-групп», привел в действие пояс со взрывчаткой.

Советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен, в свою очередь, заявил, что с телом лидера ИГ поступят так же, как с телом погребенного в море Усамы бен Ладена в 2011 году. Этот способ погребения выбрали, чтобы могила террориста не была превращена в место паломничества.

Вскоре стало известно, что американские военные в ходе спецоперации ликвидировали первого заместителя убитого главы ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. 
ForUm

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