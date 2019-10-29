Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию служебной собаки, которая участвовала в операции по ликвидации лидера «Исламского государства» Абу-Бакра аль-Багдади.

«Мы рассекретили фотографию замечательной собаки (кличка не рассекречена), которая проделала отличную работу при захвате и убийстве лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади!» - написал он.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. října 2019





Трамп не назвал кличку собаки. Как объяснил генерал армии США в отставке Марк Хертлинг, это сделано из соображений безопасности: с помощью клички можно выяснить, какое военное подразделение участвовало в ликвидации аль-Багдади.

Наиболее разыскиваемый человек в мире аль-Багдади был убит 27 октября во время ночной атаки американских спецназовцев на северо-западе Сирии.

По словам президента США Дональда Трампа, чтобы избежать задержания, террорист активировал пояс смертника, убив себя и двух своих детей.

Смерть аль-Багдади подтвердила экспертиза найденных на месте взрыва человеческих останков.

Советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен, в свою очередь, заявил, что с телом лидера ИГ поступят так же, как с телом погребенного в море Усамы бен Ладена в 2011 году. Этот способ погребения выбрали, чтобы могила террориста не была превращена в место паломничества.