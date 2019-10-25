Ирпенский городской суд Киевской области принял решение о применении в отношении подозреваемой в похищении 3-месячного мальчика гражданки Г. меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба судебной власти Украины.

Он заключается в запрете подозреваемой покидать жилье в определенное время суток с обязательством носить электронное средство контроля. Также на нее возложены обязанности прибывать к определенному должностному лицу с установленной периодичностью; не отлучаться из населенного пункта, в котором она зарегистрирована, проживает или находится без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с потерпевшей и свидетелями.

Напомним, 23 октября в пгт Коцюбинское 26-летняя женщина похитила 3-месячного мальчика у матери и увезла на авто в неизвестном направлении.

Задержали подозреваемую в Софийской Борщаговке по месту ее временного проживания.

26-летняя злоумышленница – уроженка Бердичева с образованием воспитателя, получила контузию в зоне АТО. Женщина была беременна от сожителя, однако, у нее произошло внезапное прерывание беременности. Об этом своему любимому она не сообщала и продолжала имитировать будущее материнство.