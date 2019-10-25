также в разделеОбщество
25 октября. Картина дня 9
Кабмин снял ограничение на покупку электрокаров министерствами 12
Украинцев ожидают последние теплые выходные 12
СМИ: Задержанный в Харькове чиновник – зам Филатова 21
Обвиняемому в организации зачистки Майдана смягчили меру пресечения 21
Reuters: Сын Роднянского назначен советником премьера по экономике 14
Нимченко: Власти нужно бояться не радикалов и критики независимых СМИ, а потери доверия народа 13
Украинские судьи рассказали евродепутатам о давлении и «телефонном праве» 21
Пограничники задержали украинца, разыскиваемого за присвоение имущества 17
Бородянский назвал оскорбления со стороны Коломойского хамством 15
Скандальный прокурор Кулик не прошел переаттестацию 18
В ГПУ не знают о возможном вручении подозрения Богдану 24
Юрист: Прямые контакты между украинскими судьями и представителями ЕС помогут Украине провести судебную реформу 17
Кабмин назначил министру обороны заместителя 20
Медведчук: Зеленский в предвыборной гонке обещал многое, но не продажу земли 23
За Микитася внесли 80 миллионов залога 21
Горбатюк: ГПУ расследовала дело, в котором фигурировал Богдан 30
Аваков: «Азов» пытаются дискредитировать из-за его боевой эффективности 27

Ирпенский городской суд Киевской области принял решение о применении в отношении подозреваемой в похищении 3-месячного мальчика гражданки Г. меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба судебной власти Украины.

Он заключается в запрете подозреваемой покидать жилье в определенное время суток с обязательством носить электронное средство контроля. Также на нее возложены обязанности прибывать к определенному должностному лицу с установленной периодичностью; не отлучаться из населенного пункта, в котором она зарегистрирована, проживает или находится без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с потерпевшей и свидетелями.

Напомним, 23 октября в пгт Коцюбинское 26-летняя женщина похитила 3-месячного мальчика у матери и увезла на авто в неизвестном направлении.

Задержали подозреваемую в Софийской Борщаговке по месту ее временного проживания.

26-летняя злоумышленница – уроженка Бердичева с образованием воспитателя, получила контузию в зоне АТО. Женщина была беременна от сожителя, однако, у нее произошло внезапное прерывание беременности. Об этом своему любимому она не сообщала и продолжала имитировать будущее материнство.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги