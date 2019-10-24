Правоохранители задержали похитительницу 3-месячного младенца в Коцюбинском.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
На Киевщине и в столице правоохранители ввели план-перехват, где оперативно сработал отдел уголовного анализа, оперативники и патрульная полиция, и вскоре авто задержали. Водитель оказался таксистом и выполнял заказ.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных действий удалось установить личность разыскиваемой и ее местонахождение вместе с ребенком. Задержали подозреваемую в Софийской Борщаговке по месту ее временного проживания.
Как выяснилось, 26-летняя злоумышленница – уроженка Бердичева с образованием воспитателя, получила контузию в зоне АТО. Женщина была беременна от сожителя, однако, у нее произошло внезапное прерывание беременности. Об этом своему любимому она не сообщала и продолжала имитировать будущее материнство.
Три месяца женщина жила в хостеле, а потом заявила близким, что находится в роддоме.
В этот момент злоумышленница присоединилась к волонтерским сообществам, которые предлагают помощь молодым родителям. Под этим предлогом и познакомилась с потерпевшей матерью.
Когда женщины встретились, мать не видя опасности, дала подержать сына новоиспеченной знакомой, которая и совершила похищение. К счастью, с ребенком все хорошо: мальчика вернули матери.
Сейчас злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В суд будет подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
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