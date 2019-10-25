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Причиной попыток дискредитировать подразделение специального назначения Национальной гвардии «Азов» является боевая эффективность полка. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с главой миссии США госпожой Кристиной Куинн, комментируя официальную позицию Украины относительно информационной кампании по дискредитации подразделения «Азов», сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, подразделение специального назначения «Азов» воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является законным регулярным подразделением Национальной гвардии Украины. Личный состав подразделения примерно выполняет служебно-боевые задачи по защите Родины.

«Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения «Азов» воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение «Азов» и Национальную гвардию Украины, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире. Именно боевая эффективность спецподразделения «Азов» в защите государства от военной агрессии - истинная причина попытки остановить его другим, гибридным, методом. Надеюсь, что честная и открытая позиция Украины и приведенные факты будут учтены нашими партнерами и соратниками по борьбе в защите демократии. Мы вместе дадим отпор этим грязным и опасным методам», - отметил Аваков.

Напомним, 40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к Госсекретарю США Майк Помпео с требованием внести полк «Азов» и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

В свою очередь руководство полка заявило, что такие заявления являются информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность. 
ForUm

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