Во время интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию «Сегодня» в Токио пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель несколько раз выглядывала из-за стены, махала руками, в которых держала листы бумаги. Видео интервью доступно на YouTube-канале издания.

За 11-минутное интервью пресс-секретарь президента появляется на видео четыре раза, отметила журналист Олеся Медведева.

«Никогда так не делайте, пожалуйста. Это самый ужасный пример работы пресс-работника с политиком. Непрофессионально. Ужас просто», - написала она в Facebook.

Напомним, в конце сентября Мендель оттолкнула журналиста «Схем» Сергея Андрушко, помешав таким образом задать вопрос главе государства.

Она заявила, что таким образом «останавливала» его.

В свою очередь Зеленский заявил, что будет «девочку» защищать.