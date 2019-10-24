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Во время интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию «Сегодня» в Токио пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель несколько раз выглядывала из-за стены, махала руками, в которых держала листы бумаги. Видео интервью доступно на YouTube-канале издания.

За 11-минутное интервью пресс-секретарь президента появляется на видео четыре раза, отметила журналист Олеся Медведева.

«Никогда так не делайте, пожалуйста. Это самый ужасный пример работы пресс-работника с политиком. Непрофессионально. Ужас просто», - написала она в Facebook.

Напомним, в конце сентября Мендель оттолкнула журналиста «Схем» Сергея Андрушко, помешав таким образом задать вопрос главе государства.

Она заявила, что таким образом «останавливала» его.

В свою очередь Зеленский заявил, что будет «девочку» защищать.
ForUm

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