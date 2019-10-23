Руководство фракции «Слуга народа» ведет переговоры с несколькими государственными ведомствами, чтобы организовать массовый проведения проверки на полиграфе своих нардепов из финансового комитета. Об этом «Украинской правде» рассказал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Мы сейчас ведем переговоры с несколькими известными ведомствами, имеющими опытных полиграфологов, в частности это Служба безопасности Украины, Министерство обороны, Главное управление разведки. Мы хотим найти законный путь, как это можно сделать правильно. Людей много и процедура полиграф-тестирования довольно длительная. Чтобы не затягивать это на далекие годы, надо сделать это массово. Завтра (в четверг. - Ред.) соберемся на собрание и решим как это логистически сделать. Но все, практически все члены комитета, сейчас в этом вопросе дают добровольное согласие на прохождение полиграфа и они говорят, что они готовы проходить», - сказал он.

«Речь идет о всех депутатах «Слуги народа» из комитета (финансового - ред.)», - уточнил он.

Арахамия подчеркнул, что фракции нечего скрывать и он лично был инициатором процедуры проверки на полиграфе.

«Я говорю, у нас есть слова одних, слова других. Проверить их мы не имеем возможности. То есть (полиграф. - Ред.) Единственный сейчас выход и инструмент, нормальный с очень высокой вероятностью - 95-98% вероятности», - сказал он.

Арахамия сказал, что пройдет полиграф в среду, однако готов еще раз со всеми другими, если этого будет недостаточно.

«У меня нечего скрывать, я могу хоть каждый день проходить полиграф», - сказал он.

Арахамия рассказал также, что обсуждал ситуацию с президентом Владимиром Зеленским.

«Он (президент. - Ред.) у меня спрашивал, какое сейчас настроение во фракции по этому вопросу. Я ему сказал, что все практически настаивают на том, чтобы проходить полиграф и давайте с этого сделаем какую-то юридическую процедуру», - рассказал председатель фракции.

Арахамия также сказал, что разделяет позицию президента, что в случае неудовлетворительных результатов прохождения полиграфа, того или иного нардепа исключат из фракции.

В комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сейчас 32 народных депутата, из которых 20 от фракции «Слуга народа».

Напомним, Специализированной антикоррупционной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11 народными депутатами от «Слуги народа».

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы в Офисе президента Украины подозревают 11 народных депутатов от «Слуги народа» в получении 30 тыс. долларов (каждому) за голосование на заседании комитета Верховной совета против одного из антикоррупционных законопроектов.

Эту информацию подтвердил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.

Президент Владимир Зеленский считает, что все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов должны пройти проверку на «детекторе лжи».