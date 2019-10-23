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Пострадавшей от взрыва в центре Киева не понадобилась долгая госпитализация. Девушка уже находится дома, передает ТСН.

От комментариев пострадавшая воздерживается, только говорит, что у нее «руки-ноги целы» и, что она оказалась не в том месте и не в то время.

Напомним, вечером 22 октября в Киеве на улице Пушкинской в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин, а девушка получила телесные повреждения.

Одним из погибших был ветеран войны на востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения «Купол» с позывным «Сэнсэй». Другим погибшим был 42-летний охранник одного из офисных зданий на улице Пушкинской Михаил Никитин. 

Основной версией вчерашнего взрыва в центре Киева остается неосторожное обращение с гранатой.
ForUm

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