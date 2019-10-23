Основной версией вчерашнего взрыва в центре Киева остается неосторожное обращение с гранатой, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, погибшие были знакомы между собой. Они общались возле офиса на улице Пушкинской, где прогремел взрыв. Есть свидетели, а также записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что к ним никто не подходил и у них ни с кем конфликтов не было.

«Основной версией остается неосторожное обращение с гранатой. Мы провели осмотр места происшествия и офисного помещения, где обнаружили остатки алкогольных напитков. Также по месту жительства одного из погибших во время обыска мы обнаружили и изъяли запал от боевой гранаты», - добавил Крищенко.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, вечером 22 октября в Киеве на улице Пушкинской в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин, а девушка получила телесные повреждения.

Одним из погибших был ветеран войны на востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения «Купол» с позывным «Сэнсэй». Другим погибшим был 42-летний охранник одного из офисных зданий на улице Пушкинской Михаил Никитин.