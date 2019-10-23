Вчера вечером, 22 октября, в Киеве на улице Пушкинской в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин, а девушка получила телесные повреждения, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Около 23:00 в Шевченковское управления полиции поступило сообщение о том, что человек услышал взрыв на улице Пушкинской. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи.

По прибытию правоохранители обнаружили двух мужчин без признаков жизни, а девушку с телесными повреждениями госпитализировали.

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

Как сообщил заместитель начальника ГУ МВД города Киева Герман Приступа, одним из погибших в результате взрыва в центре Киева оказался мужчина 1966 года рождения, который проходил службу на Донбассе, передает Радио Свобода.

По его словам, другим погибшим является охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв. Приступа также подтвердил, что взорвалась граната.

«Опрашиваем свидетелей, конфликта никто не видел... Открыли производство по статье «умышленное убийство». Видим по видео, которое есть у нас в распоряжении, что они разговаривали», - сказал Приступа.

