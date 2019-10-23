Турция не планирует проводить новую военную операцию в Сирии. Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции, сообщает Укринформ.

«На данном этапе нет необходимости в осуществлении новой операции за пределами зоны текущей операции, осуществляемой ВС Турции на севере Сирии», - говорится в сообщении.

Согласно коммюнике, к концу 120-часового периода, отведенного на то, чтобы подразделения YPG/PKK покинули планируемую зону безопасности на севере Сирии, США уведомили турецкую сторону о завершении процесса отвода сил PKK/YPG из региона.

В заявлении отмечается, что с завтрашнего дня начнется совместная работа в рамках соглашений, достигнутых между президентами Турции и России в Сочи.

Напомним, 9 октября Турция начала операцию »Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды.

17 октября США и Турция заключили соглашение о прекращении огня на 5 дней на севере Сирии, чтобы позволить курдским «Отрядам народной самообороны» отвести свои силы.

22 октября президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин в Сочи договорились, что Турция и Россия будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу к востоку от реки Евфрат.