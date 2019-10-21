В селе Романков Обуховского района Киевской горит более 1,4 га торфяников, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что из-за погодных условий и большой площади возгорания наблюдается ухудшение воздуха в Голосеевском районе Киева.

На место направлены «Киевский лабораторный центр МЗ Украины» и лаборатория КАРС «Киевская служба спасения» для проведения замеров.

В случае задымленности в КГГА рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе.

Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Также советуют не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ.

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Напомним, в районе Киева уровень загрязнения атмосферы угарным газом достиг сверхвысокого уровня.