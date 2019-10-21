также в разделеПроисшествия
В аварии вертолета на Полтавщине погиб экс-министр Кутовой 27
В Одесской области горел цех по переработке чеснока 20
Во Львове столкнулись две маршрутки, 10 пострадавших 15
Над Украиной зафиксирован рекордный уровень угарного газа 89
В Запорожье женщина порезала ножом троих детей и пыталась покончить с собой 32
В оккупированной Горловке в результате пожара погибли трое детей 25
Боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, потерь среди военных нет 12
На Киевщине во время задержания полицейскими умер человек 53
В Днипре в результате ДТП погиб полицейский 18
На Луганщине около 80 тысяч жителей остались без воды 22
Жуткое ДТП в Венгрии: пострадали 10 украинцев 34
Оккупанты обстреляли Золотое из минометов и гранатометов 20
В Черниговской области полицейский насмерть сбил велосипедиста 14
На Киевщине полицейским объявили подозрения в пытках 19
Боевики после длительного перерыва применили тяжелую артиллерию 189
Задержан мужчина, обстрелявший авто в Днипре 22
В Запорожье взорвали банкомат 22
На Херсонщине браконьеры выловили краснокнижных крабов на 91 миллион 81

В селе Романков Обуховского района Киевской горит более 1,4 га торфяников, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что из-за погодных условий и большой площади возгорания наблюдается ухудшение воздуха в Голосеевском районе Киева.

На место направлены «Киевский лабораторный центр МЗ Украины» и лаборатория КАРС «Киевская служба спасения» для проведения замеров.

В случае задымленности в КГГА рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе.

Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Также советуют не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ.

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Напомним, в районе Киева уровень загрязнения атмосферы угарным газом достиг сверхвысокого уровня
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1138 грн.
25
Теги