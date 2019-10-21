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Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал номер «Квартала 95» о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, заявив, что радоваться пожару - это неправильно, но, по его мнению, каждый имеет право шутить так, как ему нравится. Об этом премьер заявил после сегодняшнего заседания Кабмина, сообщает LIGA.net

«В мире есть много сатирических изданий и команд, у которых есть разный стиль, поэтому оценивать юмор политику, чиновнику - это дурной тон. У нас демократическая страна, и каждый имеет право шутить так, как ему нравится», - заявил премьер. 

По мнению Гончарука, если бы это была какая-то другая команда, а не «Квартал», то этот юмор прошел бы незамеченным. 

Премьер также заявил, что он неоднократно видел реакцию президента Владимира Зеленского на историю с пожаром у Гонтаревой: «Эта реакция была абсолютно правильной и человечной. Никто не может радоваться тому, что у человека горит дом. Это точно неправильно. И президент Зеленский над этим не смеялся». 

Премьер-министр заявил, что он не видел номер, а потому озвучить свою позицию не может, но «любую насмешку над пожаром в доме любого гражданина» он может только осудить. 

Напомним, в выпуске шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии «Горіла хата».
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