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В понедельник, 21 октября 2019, прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры в Высшем антикоррупционном суде объявил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна в декларировании недостоверной информации, сообщает пресс-служба САП.

Кроме того, коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу.

Следующее заседание состоится в 10:00 28 октября 2019.

бывший чиновник обвиняется в том, что подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно.

Напомним, 13 сентября 2018 года НАБУ сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным Бюро, расходы чиновника существенно превышают его доходы. Сам министр все обвинения отрицает и говорит, что «невозможно найти то, чего нет». Омелян сообщил, что не собирается уходить в отставку.

Соломенский районный суд Киева отпустил министра на поруки. 

Позже НАБУ обнародовало фрагменты переписок Омеляна, которые, по мнению следователей, указывают на сокрытие им своих активов. 

В начале ноября 2018 года детективы НАБУ сообщили министру о завершении досудебного расследования.

27 мая в Соломенском районном суде по делу об обвинении Омеляна в недостоверном декларировании объявлен обвинительный акт.
ForUm

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