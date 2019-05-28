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По делу об обвинении министра инфраструктуры Владимира Омеляна в недостоверном декларировании объявлен обвинительный акт, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что вчера, 27 мая, в Соломенском районном суде Киева с участием прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении Омеляна по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Так, на заседании прокурором САП объявлен обвинительный акт. Кроме того, судом был определен порядок и объем исследования доказательств.

Следующее заседание запланировано на 23 августа 2019.

Напомним, 13 сентября 2018 года НАБУ сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным Бюро, расходы чиновника существенно превышают его доходы. Сам министр все обвинения отрицает и говорит, что «невозможно найти то, чего нет». Омелян сообщил, что не собирается уходить в отставку.

Соломенский районный суд Киева отпустил министра на поруки. 

Позже НАБУ обнародовало фрагменты переписок Омеляна, которые, по мнению следователей, указывают на сокрытие им своих активов. 

В начале ноября 2018 года детективы НАБУ сообщили министру о завершении досудебного расследования.
ForUm

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