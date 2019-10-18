Генеральная прокуратура Украины сообщает, что ходатайство о содержании под стражей бывшего народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана подано в суд 7 мая 2019, но до сих пор не рассмотрено. Об этом ГПУ сообщила в ответ на запрос Радио Свобода.

«7 мая 2019 прокурорами заранее, до начала подготовительного судебного заседания, в Броварской горрайонный суд Киевской области представлены ходатайства о применении к обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей, которые до настоящего времени судом не рассмотрены», - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что настаивают на аресте Савченко и Рубана, «учитывая наличие обоснованного обвинения в совершении ими тяжких и особо тяжких преступлений», рисков, что они могут скрываться от суда, влиять на свидетелей или препятствовать проведению иным образом.

Генеральная прокуратура заявляет, что возможность предотвратить эти риски путем применения более мягких мер, кроме как содержание под стражей, отсутствует.

В конце августа заседание Броварского горрайонного суда Киевской области по делу о Надежды Савченко и Владимира Рубана снова перенесли на два месяца.

16 апреля Надежду Савченко и Владимира Рубана выпустили из-под стражи.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

23 марта 2018 года Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу без альтернативы внесения залога.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Киевский апелляционный суд определил подсудность уголовного производства в отношении Савченко и Рубана за Броварским районным судом Киевской области.