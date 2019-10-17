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В среду, 16 октября, сирийские правительственные войска в сопровождении российских подразделений вошли в ключевой город Кобани на границе с Турцией. Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, передает «Новое Время».

По данным наблюдателей, сирийская армия развертывает свои силы в городе и его окрестностях.

Ранее российские подразделения пересекли реку Евфрат на севере Сирии и достигли окраин города Кобани. Силы сирийской армии вошли в город Ракка на севере Сирии, бывшую сирийскую «столицу» Исламского государства.

Продвижение сирийской армии и союзных российских подразделений осуществляется спустя несколько дней после того, как сирийские курды заключили соглашение с правительством Башара Асада о размещении военных на границе из-за наступления армии Турции на северо-восточную Сирию.

Напомним, 9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды. 
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