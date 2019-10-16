также в разделеОбщество
ГПУ открыла три новых дела по хищениям в «оборонке» 10
На киевском вокзале пытались ограбить Руслану Пысанку 20
15 октября. Картина дня 20
На Житомирщине военного медика задержали за взятку от призывника 20
Крымской судье, признавшей имущество Минобороны собственностью РФ, вынесли приговор 41
«Бабье лето» побило уже два температурных рекорда в Киеве 19
ТКГ не смогла договориться о новом графике разведения сил на Донбассе 25
Житель Полтавщины получил 12 лет тюрьмы за шпионаж для ФСБ 19
Верховный суд РФ оставил в силе приговор «украинским диверсантам» 24
Бывший министр обороны Кузьмук уволен с военный службы 43
НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу 26
«Слабоумие и отвага»: Лукаш написала заявление на Рябошапку 81
Экс-сбушнику, совершившему смертельное ДТП два года назад, сообщили о подозрении 23
Минсоцполитики: Штрафы за неправомерные субсидии – это миф 19
Украина завтра будет одной из самых теплых стран Европы 33
НАБУ сообщило о подозрении советнику Кличко 33
Журналист: Зеленский назначил контролировать СБУ бизнес-партнера криминальных авторитетов 308
Суд арестовал имущество Микитася 35

Журналист Даниил Яневский пожаловался в суд на бездействие следователя в отношении пресс-секретаря президента Юлии Мендель.

«Начал неделю с доброго дела – подал иск в суд на бездействие следователя по кейсу «девочка» Мендель vs журналисты. Никакая она не «девочка», а должностное лицо. Но об этом позже. Сегодня о том, что этого кейса могло и не быть, если бы а) «девочка» не распускала руки; б) ее шеф снял трубку и извинился бы перед журналистами, ведь «короны» на голове, по его словам, он не имеет», - написал он в Facebook.

В своем заявлении на имя следственного судьи Соломенского района Киева Яневский указывает, что 7 октября подал заявление в полицию в связи с преступлением по признакам ч.2 и ч.3  ст. 171 УКУ. Журналист просил, чтобы данные об этом были внесены в ЕРДР, а ему была выдана памятка о процессуальных правах и обязанностях. Более того, Яневский требовал, чтобы было начато расследование по его заявлению, о котором просил уведомить его. Но поскольку этого не случилось, он решил пожаловаться на бездействия следователя.

Напомним, в конце сентября Мендель оттолкнула журналиста «Схем» Сергея Андрушко, помешав таким образом задать вопрос главе государства.

Она заявила, что таким образом «останавливала» его.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
3618 грн.
6
Теги