Журналист Даниил Яневский пожаловался в суд на бездействие следователя в отношении пресс-секретаря президента Юлии Мендель.
«Начал неделю с доброго дела – подал иск в суд на бездействие следователя по кейсу «девочка» Мендель vs журналисты. Никакая она не «девочка», а должностное лицо. Но об этом позже. Сегодня о том, что этого кейса могло и не быть, если бы а) «девочка» не распускала руки; б) ее шеф снял трубку и извинился бы перед журналистами, ведь «короны» на голове, по его словам, он не имеет», - написал он в Facebook.
В своем заявлении на имя следственного судьи Соломенского района Киева Яневский указывает, что 7 октября подал заявление в полицию в связи с преступлением по признакам ч.2 и ч.3 ст. 171 УКУ. Журналист просил, чтобы данные об этом были внесены в ЕРДР, а ему была выдана памятка о процессуальных правах и обязанностях. Более того, Яневский требовал, чтобы было начато расследование по его заявлению, о котором просил уведомить его. Но поскольку этого не случилось, он решил пожаловаться на бездействия следователя.
Напомним, в конце сентября Мендель оттолкнула журналиста «Схем» Сергея Андрушко, помешав таким образом задать вопрос главе государства.
Она заявила, что таким образом «останавливала» его.
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