Журналист Даниил Яневский написал заявление в Соломенскоое управление полиции Киева на спикера президента Владимира Зеленского Юлии Мендель.

«Совершив нападение на журналиста, должностное лицо Мендель Ю.В. с превышением полномочий, умышленно нарушила право журналиста на свободный сбор информации, что невозможным его доступ к информации, осуществила влияние в физической форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей», - написал он в Facebook.

Яневский отметил, что это не единичный случай препятствования законной деятельности журналистов и выполнению президентом Украины своих конституционных обязанностей со стороны данного лица. Так, например, 15 сентября 2019 она оттолкнула журналиста «Радио Свобода» Кристофера Миллера от Президента Украины, чем помешала главе государства завершить ответ на вопрос, а журналисту - выполнять свои профессиональные обязанности.

«Вышеуказанное свидетельствует о систематическом характере противоправной деятельности должностного лица, что угрожает интересам государства, общества, основам и принципам гражданского общества, создает негативный образ государства Украина за рубежом», - считает журналист.

Яневский попросил внести заявление о совершении Мендель уголовного преступления по ч.2. ч.3 ст. 171 УК Украины в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование, с основания совершения правонарушения, имеет признаки состава преступления, предусмотренного ч.2.ч.3 ст. 171 УК Украины.

Напомним, в конце сентября Мендель оттолкнула журналиста «Схем» Сергея Андрушко, помешав таким образом задать вопрос главе государства.

Она заявила, что таким образом «останавливала» его.