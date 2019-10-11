В пятницу, 11 октября, по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины 8 созыва Константину Жеваго о внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба САП.

Установлено, что бывший народный депутат Украины не задекларировал факт наличия у него финансовых обязательств.

Так, в 2015- 2016 годах экс-депутат не внес в декларацию более 10 млн гривен, а в 2017 году - более 9 млн гривен.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года.

Кроме того, НАБУ вызвало Жеваго на допрос на 9:30 18 октября. Соответствующая Повестка опубликована на сайте ведомства.

Напомним, в августе Государственное бюро расследований объявило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка Жеваго «Финансы и кредит» о подозрении в растрате 2,5 млрд грн финучреждения.

В сентябре ГБР заочно вручило подозрение Жеваго. В октябре его объявили в розыск.