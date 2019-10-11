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Выборы в ОРДЛО состоятся только тогда, когда будут созданы необходимые условия для проведения избирательного процесса, на что могут понадобиться и десятки лет.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, сообщает Укринформ.

«Выборы под российскими войсками произойти не могут. Понятно? Возвращение украинской власти и международного контроля позволит провести выборы. Только украинская Центральная избирательная комиссия, только украинские партии, только украинские СМИ. Не российские, не те вымышленные ими», - отметил Бондар.

По его словам, это означает, что до момента выборов «мы можем идти и десятки лет и это надо понимать».

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик. 

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую «формулу Штайнмайера«, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его формула содержит попытку упростить процесс выполнения Минских соглашений и не была написана под влиянием России.
ForUm

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