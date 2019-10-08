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Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение иска олигарха Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций ПриватБанка, сообщает «Экономическая правда».

Отмечается, что суд под председательством Людмилы Шкурдовой завершил стадию выяснения обстоятельств дела и назначил судебные дебаты на 10:30 17 октября.

Юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев сообщил, что суд может принять окончательное решение 17 октября.

«Это был рассмотрение по существу. Изучались материалы, изучались обстоятельства. Окончательное решение по ПриватБанку может быть принято 17 октября после проведения дебатов», - сказал Пожидаев после завершения заседания суда во вторник.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров и признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.

24 сентября Хозяйственный суд Киева начал рассмотрение по сути иска экс-акционеров ПриватБанка бизнесмена Игоря Коломойского и компании Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Министерством финансов Украины и лицами, бывшими на тот момент акционерами банка.
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