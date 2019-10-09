Министр обороны Андрей Загороднюк считает, что «формула Штайнмайера» стала медийным продуктом, а на самом деле это алгоритм действий.

Об этом он рассказал в Житомире во время встречи «Диалоги об Украине», сообщает Укринформ.

«Эта вербальная формула, поскольку она нигде написана не была, является медийным продуктом. Сам Штайнмайер, а он президент Германии, не знает, что такое «формула Штайнмайера». Он просто назвал какой-то алгоритм, а затем его стали называть формулой», - отметил Загороднюк.

Он добавил, что этот алгоритм может работать только в случае защиты наших интересов, то есть при достижении вывода войск и контроля над границей.

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую «формулу Штайнмайера«, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его формула содержит попытку упростить процесс выполнения Минских соглашений и не была написана под влиянием России.